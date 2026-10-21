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Путін звільнив американця Габбарда, якого РФ викрала в Ізюмі та тримала у в'язниці

12:44 21.10.2026 Ср
2 хв
aimg Юлія Капітонова
Путін звільнив американця Габбарда, якого РФ викрала в Ізюмі та тримала у в'язниці Фото: Володимир Путін (Getty Images)
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Російський диктатор Володимир Путін наказав звільнити з полону громадянина США Стівена Габбарда на прохання американського президента Дональда Трампа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РИА Новости".

Згідно з даними російських пропагандистів, спеціальний представник президента США Стів Віткофф подякував главі Кремля за це рішення.

Своєю чергою, Путін заявив, що Габбард наразі перебуває в аеропорту Пулково, тобто незабаром має вирушити на батьківщину.

Варто зазначити, що раніше Дональд Трамп офіційно повідомляв, що просив російського диктатора звільнити американця, який перебував у полоні.

20 жовтня глава Білого дому анонсував, що розвиток подій у цій справі може відбутися найближчим часом. Заява пролунала в Овальному кабінеті, коли Віткофф готувався до поїздки до Москви для продовження переговорів щодо України після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським в Осло.

На запитання про справу Габбарда Трамп відповів, що обговорював із Путіним долю американця, якого Державний департамент США визнав незаконно затриманим.

"Просто залишайтеся зі мною... І просто пам'ятайте про це питання ще кілька днів, добре? Тому що я роблю те, чого ніхто інший не може зробити. Спостерігайте, що відбувається. Ми зосередилися на Габбарді", - заявив Трамп 20 жовтня.

Що відомо про Стівена Габбарда

До звільнення 74-річний громадянин США відбував майже семирічний термін ув'язнення в російській виправній колонії за звинуваченням у найманстві.

У 2014 році Стівен Габбард переїхав до України та оселився разом із цивільною дружиною в Ізюмі Харківської області.

2 квітня 2022 року Габбард потрапив у російський полон. За словами американця, російські військові викрали його з власного будинку.

Московський міський суд визнав Габбарда "винним" в участі в бойових діях на боці ЗСУ як найманця та засудив його до шести років і десяти місяців ув'язнення в колонії.

Державний департамент США неодноразово закликав Москву звільнити американця, заявляючи, що його утримують незаконно. Водночас родичі Габбарда називали його пацифістом і запевняли, що він ніколи не взяв би до рук зброю.

Нагадаємо, 21 жовтня Віткофф прибув до Петербургу, щоб продовжити з російською владою мирні переговори стосовно України.

Цього ж дня він зустрівся з російським диктатором Володимиром Путіним.

Раніше ми повідомляли, що саме спецпредставник Трамп планує запропонувати главі Кремля.

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