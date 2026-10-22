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"Все согласны с решением": Трамп высказался об отмене "адских санкций" против РФ

18:25 22.10.2026 Чт
2 мин
aimg Елена Бджола
Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)

Президент США Дональд Трамп уверен в правильности своего решения об отмене "адских санкций" против России. Он также считает, что в этом его поддерживают все.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Трампа, сообщает Rapid Response в Х.

Трамп уверен

Журналисты спросили президента США, обсуждал ли он с сенатором Дарлин Грэм законопроект ее покойного брата Линдси про "адские санкции" против России и Ирана.

Трамп заявил, что сенатор согласна с ним в решении не вводить санкции против РФ.

"Она считает, что все считают - я поступил правильно, потому что мы смогли вернуть замечательного человека (американца Стивена Габбарда, который находился в российской колонии - ред.)", - говорит он.

Трамп отметил, что Габбарда можно назвать "заложником, пленником или чем-нибудь другим", но он только что приземлился в США.

Несогласие сенаторки Грэм

Ранее The New York Times писало, что сенатор Дарлин Грэм мягко выразила несогласие с решением президента США освободить Россию от санкционного законодательства.

"Лично я бы выбрала давление на Россию, чтобы она прекратила войну и снизила цены на газ. Потому что я не доверяю Путину и я не доверяю России", - сказала она журналистам на предвыборном мероприятии.

Грэм заявила, что законопроект ее брата Линдси - "адские санкции" - дает президенту США инструменты, чтобы положить конец войне в Украине с помощью экономических санкций.

Освобождение Габбарда

Российский диктатор Владимир Путин 20 октября приказал освободить из плена гражданина США Стивена Габбарда по просьбе американского президента Дональда Трампа.

2 апреля 2022 года Габбард попал в плен. По словам американца, российские военные похитили его из собственного дома.

Московский городской суд признал Габбарда "виновным" в участии в боевых действиях на стороне ВСУ как наемника и приговорил его к шести годам и десяти месяцам заключения в колонии.

Ранее РБК-Украина писало, что 23 конгрессмена США написали письмо президенту США Дональду Трампу. Они просят того повлиять на Илона Маска, чтобы предоставить Украине полный доступ к спутниковым системам Starlink.

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Российская ФедерацияСоединенные Штаты АмерикиДональд Трамп