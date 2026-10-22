"Все согласны с решением": Трамп высказался об отмене "адских санкций" против РФ

Президент США Дональд Трамп уверен в правильности своего решения об отмене "адских санкций" против России. Он также считает, что в этом его поддерживают все.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Трампа, сообщает Rapid Response в Х.
Журналисты спросили президента США, обсуждал ли он с сенатором Дарлин Грэм законопроект ее покойного брата Линдси про "адские санкции" против России и Ирана.
Трамп заявил, что сенатор согласна с ним в решении не вводить санкции против РФ.
"Она считает, что все считают - я поступил правильно, потому что мы смогли вернуть замечательного человека (американца Стивена Габбарда, который находился в российской колонии - ред.)", - говорит он.
Трамп отметил, что Габбарда можно назвать "заложником, пленником или чем-нибудь другим", но он только что приземлился в США.
Ранее The New York Times писало, что сенатор Дарлин Грэм мягко выразила несогласие с решением президента США освободить Россию от санкционного законодательства.
"Лично я бы выбрала давление на Россию, чтобы она прекратила войну и снизила цены на газ. Потому что я не доверяю Путину и я не доверяю России", - сказала она журналистам на предвыборном мероприятии.
Грэм заявила, что законопроект ее брата Линдси - "адские санкции" - дает президенту США инструменты, чтобы положить конец войне в Украине с помощью экономических санкций.
Российский диктатор Владимир Путин 20 октября приказал освободить из плена гражданина США Стивена Габбарда по просьбе американского президента Дональда Трампа.
2 апреля 2022 года Габбард попал в плен. По словам американца, российские военные похитили его из собственного дома.
Московский городской суд признал Габбарда "виновным" в участии в боевых действиях на стороне ВСУ как наемника и приговорил его к шести годам и десяти месяцам заключения в колонии.
Ранее РБК-Украина писало, что 23 конгрессмена США написали письмо президенту США Дональду Трампу. Они просят того повлиять на Илона Маска, чтобы предоставить Украине полный доступ к спутниковым системам Starlink.