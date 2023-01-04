Всі запили: окупант поскаржився матері на керівництво, що кинуло їх (відео)

Російський військовий зателефонував матері, і поскаржився на командування, яке залишило солдатів на позиціях. Він розповів, що ті пішли пити алкоголь у село.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Telegram Головного управління розвідки МО України.
За словами окупанта, він із товаришами по службі перебуває на позиціях як гарматне м'ясо. Їм ніхто не допомагає. При цьому він ще жодного разу не бачив свого командування.
"А у контрактників у всіх телефони, інтернет, у них карта, де вони бачать хохолів. А нас кинули... Немає їх, ми не знаємо, де ці полковники, командир полку, ми не знаємо, де вони взагалі. Ми їх жодного разу не бачили". Вони в селі бухають. Всім пофігу, усі забухали, у нас усі п'ють. Знайшли спирт та його заважають", - розповів він матері.
Від відзначив, що також відбуваються махінації із місцем загибелі російських військових. Зокрема, як місце загибелі вказують Білгород, а не територію України.
"А найголовніше, пацанів, вантаж 200, возять додому. Вони ніби Росії. Ставлять, що загинув у Білгороді, а не в Україні. Бачиш, яка система там", - сказав він.
У відповідь мати військового заявила, що, швидше за все, не дочекається його, оскільки в неї слабке серце.
Нагадаємо, російський військовий під час розмови просив свою жінку не надсилати листа зі скаргами до президента РФ Володимира Путіна, адже всіх, хто раніше скаржився, вивезли в невідомому напрямку.
Крім цього, час перехоплення українська розвідка дізналася, що солдатів армії Росії не постачають ні одягом, ні зброєю.