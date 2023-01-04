Все запили: оккупант пожаловался матери на бросившее их руководство (видео)

По словам оккупанта, он с сослуживцами находится на позициях как пушечное мясо. Им никто не помогает. При этом он еще ни разу не видел свое командование.

"А у контрактников у всех телефоны, интернет, у них карта, где они видят хохолов. А нас бросили… Нет их, мы не знаем где эти полковники, командир полка, мы не знаем где они вообще. Мы их ни разу не видели. Они в деревне бухают. Всем пофигу, все забухали, у нас все пьют. Нашли спирт и его мешают", - рассказал он матери.

Он отметил, что также происходят махинации с местом гибели российских военных. В частности как место гибели указывают Белгород, а не территорию Украины.

"А самое главное, пацанов, груз 200, возят домой. Они типа в России. Ставят, что погиб в Белгороде, а не в Украине. Видишь, какая система там", - сказал он.

В ответ на это мать военного заявила, что, скорее всего, не дождется его, так как у нее слабое сердце.