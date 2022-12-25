Хто жаліється - всіх кудись вивозять. Окупант просить жінку не писати Путіну (перехоплення)

Російський військовий під час розмови просить жінку не відправляти листа зі скаргами до президента РФ Володимира Путіна, адже всіх, хто скаржився раніше, вивезли в невідомому напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на перехоплення Головного управління розвідки Міноборони України.

Під час телефонної розмови жінка повідомляє військовому РФ, що їх спільного знайомого, який, ймовірно, був поранений, потягом відправили до іншого госпіталю, адже лікарні в Санкт-Петербурзі переповнені, і наразі працюють лише на екстренні випадки.

Після цього вона озвучує свій намір написати Путіну про всі недоліки військової служби свого чоловіка, адже йому досі не видали зимову форму та не виплатили обіцяних коштів.

Чоловік негативно реагує на її пропозицію, пояснюючи, що видана форма нікуди не годиться, а у взутті лише "ноги зламати, як на ковзанах - підошва кругла".

Та додає, що "Путіну взагалі по***", що у них діється, і замість допомоги, всіх хто скаржиться вивозять в невідомому напрямку.

"У нас хто скаржиться, всіх х*й знає куди відвозять, бл*", - пояснив окупант.