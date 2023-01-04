Всі запили: окупант поскаржився матері на керівництво, що кинуло їх (відео)

Російський військовий зателефонував матері, і поскаржився на командування, яке залишило солдатів на позиціях. Він розповів, що ті пішли пити алкоголь у село.

За словами окупанта, він із товаришами по службі перебуває на позиціях як гарматне м'ясо. Їм ніхто не допомагає. При цьому він ще жодного разу не бачив свого командування.

"А у контрактників у всіх телефони, інтернет, у них карта, де вони бачать хохолів. А нас кинули... Немає їх, ми не знаємо, де ці полковники, командир полку, ми не знаємо, де вони взагалі. Ми їх жодного разу не бачили". Вони в селі бухають. Всім пофігу, усі забухали, у нас усі п'ють. Знайшли спирт та його заважають", - розповів він матері.

Від відзначив, що також відбуваються махінації із місцем загибелі російських військових. Зокрема, як місце загибелі вказують Білгород, а не територію України.

"А найголовніше, пацанів, вантаж 200, возять додому. Вони ніби Росії. Ставлять, що загинув у Білгороді, а не в Україні. Бачиш, яка система там", - сказав він.

У відповідь мати військового заявила, що, швидше за все, не дочекається його, оскільки в неї слабке серце.