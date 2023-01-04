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Все запили: оккупант пожаловался матери на бросившее их руководство (видео)

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Россия, Среда 04 января 2023 19:31
Все запили: оккупант пожаловался матери на бросившее их руководство (видео) Фото: российский военный позвонил матери и пожаловался, что их бросило командование(GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Российский военный позвонил матери, и пожаловался на командование, которое бросило солдат на позициях. Он рассказал, что те ушли пить алкоголь в село.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Главного управления разведки МО Украины.

По словам оккупанта, он с сослуживцами находится на позициях как пушечное мясо. Им никто не помогает. При этом он еще ни разу не видел свое командование.

"А у контрактников у всех телефоны, интернет, у них карта, где они видят хохолов. А нас бросили… Нет их, мы не знаем где эти полковники, командир полка, мы не знаем где они вообще. Мы их ни разу не видели. Они в деревне бухают. Всем пофигу, все забухали, у нас все пьют. Нашли спирт и его мешают", - рассказал он матери.

Он отметил, что также происходят махинации с местом гибели российских военных. В частности как место гибели указывают Белгород, а не территорию Украины.

"А самое главное, пацанов, груз 200, возят домой. Они типа в России. Ставят, что погиб в Белгороде, а не в Украине. Видишь, какая система там", - сказал он.

В ответ на это мать военного заявила, что, скорее всего, не дождется его, так как у нее слабое сердце.

Напомним, российский военный во время разговора просил свою женщину не отправлять письмо с жалобами к президенту РФ Владимиру Путину, ведь всех жаловавшихся ранее вывезли в неизвестном направлении.

Кроме этого время перехвата украинская разведка узнала, что солдат армии России не снабжают ни одеждой, ни оружием.

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