Всі запаси зброї країн-партнерів потрібно відкрити для України, - голова МЗС Литви

"Литва завжди на всіх можливих рівнях відстоювала позицію, що Україні потрібно "все, що ми маємо", не наводячи жодних аргументів на кшталт "ми просто даємо Джавеліни та Стінгери та може ще щось". Стало зрозуміло, що українська армія спроможна і здатна, використовуючи зброю стандартів НАТО успішно відвоювати окуповані території. Зараз ми знаходимося в точці, коли аргументи, які використовувалися раніше, більше не актуальні", - сказав він.

Ландсбергіс зазначив, що наразі країни-союзники не можуть пояснювати свої відмови у постачанні зброї тим, що "вона є дуже технологічно складною, щоб навчати та тренувати українських військових", чи те, що зброю може бути "втрачено" або "знищено".

"Я вже неодноразово про це казав і зараз повторю, що всі наші запаси потрібно відкрити для української армії", - додав він.

Міністр також наголосив, що наразі існують платформи у різних країнах, де українціі проходять військову підготовку.

"Якщо десь ще тривають дебати, це прикро, тому що чим довше вони тягнутимуться, тим довше тягнутиметься війна", - додав він.