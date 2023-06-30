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Всі втекли. Якби Пригожин дійшов до Москви, він би показав, що Кремль порожній, - Буданов

Фото: керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Якби лідер ЧВК "Вагнера" Євген Пригожин зі своїми найманцями дійшов до Москви під час бунту, він би показав росіянам, що Кремль порожній.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Головного управління розвідки Кирила Буданова в інтерв'ю виданню War Zone.

Він вважає, що якби Пригожин реалізував свій початковий план, Росія вже була б розділена принаймні на дві частини.

"Якби Пригожин того дня увійшов у Кремль, він би показав громадськості, що Кремль порожній. Міністрів немає. Справжніх високопосадовців там немає. Вони всі втекли, а він би продемонстрував, що зараз у Росії немає влади. Але з іншого боку, деякі чиновники з Санкт-Петербурга чи звідкись почали б стверджувати, що вони є легітимною владою, що створює в країні ситуацію двох влад, які відразу б розділилися", - сказав керівник ГУР.

При цьому Буданов вважає, що раптове припинення заколоту Пригожина "виграло трохи часу для російського керівництва". Але все ж, на думку голови ГУР, їхня позиція як всеконтрольованої опори влади була сильно підірвана діями Пригожина, і вона вже ніколи не буде колишньою.

Переворот Пригожина

Минулого тижня лідер ПВК "Вагнера" звинуватив російські війська у тому, що вони вдарили по тилових таборах його найманців.

Тоді Пригожин зі своїми вояками вирушив штурмувати Москву. За день "вагнерівці" взяли під контроль Ростов, а до Москви не дійшли 200 км.

Проте заколот швидко закінчився після переговорів Пригожина із самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком.

При цьому після завершення бунту Пригожин намагався виправдатися та заявив, що він нібито йшов до Москви не для того, щоб скидати владу.

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