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Все убежали. Если бы Пригожин дошел до Москвы, он бы показал, что Кремль пуст, - Буданов

Фото: руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Если бы лидер ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин со своими наемниками дошел до Москвы во время бунта, он бы показал россиянам, что Кремль пустой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Главного управления разведки Кирилла Буданова в интервью изданию War Zone.

Он считает, что если бы Пригожин реализовал свой первоначальный план, Россия уже была бы разделена по крайней мере на две части.

"Если бы Пригожин в тот день вошел в Кремль, он бы показал общественности, что Кремль пуст. Министров нет. Настоящих должностных лиц там нет. Они все сбежали, а он бы продемонстрировал, что сейчас у России нет власти. Но с другой стороны, некоторые чиновники из Санкт-Петербурга или откуда-то стали бы утверждать, что они являются легитимными властями, что создает в стране ситуацию двух властей, которые сразу разделились бы", - сказал руководитель ГУР.

При этом Буданов считает, что внезапное прекращение мятежа Пригожина "выиграло немного времени для российского руководства". Но все же, по мнению главы ГУР, их позиция как всеконтролируемая опора власти была сильно подорвана действиями Пригожина, и она уже никогда не будет прежней.

Переворот Пригожина

На прошлой неделе лидер ЧВК "Вагнера" обвинил российские войска в том, что они ударили по тыловым лагерям его наемников.

Тогда Пригожин со своими вояками отправился штурмовать Москву. За день "вагнеровцы" взяли под контроль "Ростов", а до Москвы не дошли 200 км.

Однако мятеж быстро закончился после переговоров Пригожина с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко.

При этом после завершения бунта Пригожин пытался оправдаться и заявил, что он якобы шел в Москву не для того, чтобы свергать власть.

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