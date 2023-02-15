Всі виїхали. РФ не може запустити заводи на окупованих територіях через нестачу інженерів
Росія не може на повну потужність запустити українські заводи на окупованих територіях.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.
Як розповіли у відомстві, окупанти захопили низку підприємств, однак не можуть налагодити їх роботу. Це пов'язано з тим, що частина персоналу покинула окуповані території, а ті хто лишився - не хочуть співпрацювати.
"Особливо гостро проблема стоїть з інженерами, які покинули регіон після окупації. Наразі, там де є технічна можливість, ворог почав виготовляти протитанкові їжаки й інші оборонні споруди (бетонні піраміди), де такої можливості немає - заводи ріжуть на метал, й вивозять лом до РФ", - розповіли у Центрі.
Нагадаємо, у тимчасово захопленому Маріуполі Донецької області окупанти замість гарячих обідів у школах дітям видають пайки з крупами, макаронами та олією.
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