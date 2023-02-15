Всі виїхали. РФ не може запустити заводи на окупованих територіях через нестачу інженерів

Росія не може на повну потужність запустити українські заводи на окупованих територіях.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

Як розповіли у відомстві, окупанти захопили низку підприємств, однак не можуть налагодити їх роботу. Це пов'язано з тим, що частина персоналу покинула окуповані території, а ті хто лишився - не хочуть співпрацювати.

"Особливо гостро проблема стоїть з інженерами, які покинули регіон після окупації. Наразі, там де є технічна можливість, ворог почав виготовляти протитанкові їжаки й інші оборонні споруди (бетонні піраміди), де такої можливості немає - заводи ріжуть на метал, й вивозять лом до РФ", - розповіли у Центрі.