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Всі виїхали. РФ не може запустити заводи на окупованих територіях через нестачу інженерів

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Україна, Середа 15 лютого 2023 19:04
Всі виїхали. РФ не може запустити заводи на окупованих територіях через нестачу інженерів Фото: РФ не може запустити заводи на окупованих територіях через нестачу інженерів (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Росія не може на повну потужність запустити українські заводи на окупованих територіях.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

Як розповіли у відомстві, окупанти захопили низку підприємств, однак не можуть налагодити їх роботу. Це пов'язано з тим, що частина персоналу покинула окуповані території, а ті хто лишився - не хочуть співпрацювати.

"Особливо гостро проблема стоїть з інженерами, які покинули регіон після окупації. Наразі, там де є технічна можливість, ворог почав виготовляти протитанкові їжаки й інші оборонні споруди (бетонні піраміди), де такої можливості немає - заводи ріжуть на метал, й вивозять лом до РФ", - розповіли у Центрі.

Нагадаємо, у тимчасово захопленому Маріуполі Донецької області окупанти замість гарячих обідів у школах дітям видають пайки з крупами, макаронами та олією.

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