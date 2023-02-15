ua ru
Ср, 15 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Маріуполі школярам замість гарячих обідів окупанти видають сухпаї з круп та олії

Новость на русском →
Маріуполь, Середа 15 лютого 2023 11:29
У Маріуполі школярам замість гарячих обідів окупанти видають сухпаї з круп та олії Фото: у Маріуполі школярам замість гарячих обідів окупанти видають сухпаї (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

У захопленому Маріуполі Донецької області окупанти скасували гарячі обіди у школах. Натомість дітям видають пайки з крупами, макаронами та олією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.

"Замість гарячої їжі в школах дітям стали видавати сухпай: по дві пачки рис, гречка, цукор. Дві пляшки сонячної олії, один літр молока, пакет соку та пачку макаронів", - розповів він.

Андрющенко припустив, що, мабуть, за задумом, діти в школі мають запивати рис або макарони одразу олією.

"Бо як інакше це з’їсти саме в школі - незрозуміло. Ще один міф луснув. Отаке воно, життя під російською окупацією. Точно не таке, як намагається намалювати пропаганда", - додав він.

Як повідомлялось, російські загарбники продовжують руйнувати будинки у Маріуполі. Наразі розпочались роботи по знесенню багатоповерхівок на бульварі Хмельницького.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Маріуполь
NEWS
Майже 700 окупантів, 4 танки та 7 ББМ: Генштаб оновив втрати РФ в Україні за добу
Майже 700 окупантів, 4 танки та 7 ББМ: Генштаб оновив втрати РФ в Україні за добу
DAILY
Сергій Череватий: Хороше озброєння – більший козир у цій боротьбі, ніж маса росіян
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Сергій Череватий: Хороше озброєння – більший козир у цій боротьбі, ніж маса росіян