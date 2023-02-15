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Все уехали. РФ не может запустить заводы на оккупированных территориях из-за нехватки инженеров

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Украина, Среда 15 февраля 2023 19:04
Все уехали. РФ не может запустить заводы на оккупированных территориях из-за нехватки инженеров Фото: РФ не может запустить заводы на оккупированных территориях из-за нехватки инженеров (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Россия не может вовсю запустить украинские заводы на оккупированных территориях.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

Как рассказали в ведомстве, оккупанты захватили ряд предприятий, однако не могут наладить их работу. Это связано с тем, что часть персонала покинула оккупированные территории, а оставшиеся не хотят сотрудничать.

"Особо остро проблема стоит с инженерами, покинувшими регион после оккупации. В настоящее время, там, где есть техническая возможность, враг начал изготавливать противотанковые ежи и другие оборонительные сооружения (бетонные пирамиды), где такой возможности нет - заводы режут на металл, и вывозят лом до РФ", - рассказали в Центре.

Напомним, во временно захваченном Мариуполе Донецкой области оккупанты вместо горячих обедов в школах детям выдают пайки с крупами, макаронами и маслом.

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