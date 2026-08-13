Не всі відкриють двері: як працюватимуть школи Києва з 1 вересня та де змінять формат

Головне: Старт 1 вересня: Навчальний рік у закладах освіти столиці розпочнеться 1 вересня, проте безпекова ситуація може коригувати формат роботи.

Навчальний рік у закладах освіти столиці розпочнеться 1 вересня, проте безпекова ситуація може коригувати формат роботи. Змішаний формат: Через незавершені відновлювальні роботи після російських обстрілів частина шкіл працюватиме в очно-дистанційному форматі.

Через незавершені відновлювальні роботи після російських обстрілів частина шкіл працюватиме в очно-дистанційному форматі. Ремонт паралельно з навчанням: У пошкоджених закладах ремонтні роботи продовжуватимуться паралельно з освітнім процесом.

У пошкоджених закладах ремонтні роботи продовжуватимуться паралельно з освітнім процесом. Масштаб відновлення: Загалом у місті зараз триває відбудова 47 шкіл та 41 дитячого садка.

Як працюватимуть школи з 1 вересня

Наразі у столиці тривають відновлювальні роботи у 47 школах та 41 дитячому садочку, пошкоджених внаслідок російських атак.

Станом на 13 серпня у п'яти школах не встигнуть повністю завершити всі роботи до початку навчального року. Йдеться про:

школи №101, №73 та №199 у Шевченківському районі;

ліцей №160 у Дарницькому районі;

спеціальну школу №10 у Дарницькому районі.

У цих закладах освітній процес організують в очно-дистанційному форматі. Водночас ремонт продовжуватиметься паралельно з навчанням.

Формат роботи кожної школи остаточно визначатимуть з урахуванням безпекової ситуації та фактичного стану будівлі на 1 вересня.

Скільки закладів освіти пошкоджено

З початку повномасштабної війни в Києві внаслідок російської агресії пошкоджено 314 закладів освіти. Лише у 2026 році зазнали пошкоджень 107 таких об'єктів.

У КМДА наголошують, що ситуація залишається мінливою через постійну загрозу нових російських атак. Тому формат навчання в окремих школах за необхідності можуть коригувати.