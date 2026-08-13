Не все откроют двери: как будут работать школы Киева с 1 сентября и где изменят формат

Главное: Старт 1 сентября: Учебный год в учебных заведениях столицы начнется 1 сентября, однако ситуация с безопасностью может корректировать формат работы.

Учебный год в учебных заведениях столицы начнется 1 сентября, однако ситуация с безопасностью может корректировать формат работы. Смешанный формат: Из-за незавершенных восстановительных работ после российских обстрелов часть школ будет работать в очно-дистанционном формате.

Из-за незавершенных восстановительных работ после российских обстрелов часть школ будет работать в очно-дистанционном формате. Ремонт параллельно с учебой: В поврежденных учреждениях ремонтные работы будут продолжаться параллельно с образовательным процессом.

В поврежденных учреждениях ремонтные работы будут продолжаться параллельно с образовательным процессом. Масштаб восстановления: Всего в городе сейчас идет восстановление 47 школ и 41 детского сада.

Как будут работать школы с 1 сентября

Сейчас в столице продолжаются восстановительные работы в 47 школах и 41 детском саду, поврежденных в результате российских атак.

По состоянию на 13 августа, в пяти школах не успеют полностью завершить все работы к началу учебного года. Речь идет о:

школы №101, №73 и №199 в Шевченковском районе;

лицей №160 в Дарницком районе;

специальную школу №10 в Дарницком районе.

В этих заведениях образовательный процесс организуют в очно-дистанционном формате. В то же время, ремонт будет продолжаться параллельно с учебой.

Формат работы каждой школы будут окончательно определяться с учетом ситуации и фактического состояния здания на 1 сентября.

Сколько учебных заведений повреждено

С начала полномасштабной войны в Киеве в результате российской агрессии повреждено 314 учебных заведений. Только в 2026 году получили повреждения 107 таких объектов.

В КГГА подчеркивают, что ситуация остается изменчивой из-за постоянной угрозы новых российских атак. Поэтому формат обучения в отдельных школах при необходимости могут корректировать.