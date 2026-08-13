Не все откроют двери: как будут работать школы Киева с 1 сентября и где изменят формат

Школы Киева начнут учебный год 1 сентября. Однако в части заведений, поврежденных в результате российских атак, из-за незавершенных ремонтов обучение будет проходить в очно-дистанционном формате.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение заместителя председателя КГГА Валентина Мондриевского.
Главное:
Сейчас в столице продолжаются восстановительные работы в 47 школах и 41 детском саду, поврежденных в результате российских атак.
По состоянию на 13 августа, в пяти школах не успеют полностью завершить все работы к началу учебного года. Речь идет о:
В этих заведениях образовательный процесс организуют в очно-дистанционном формате. В то же время, ремонт будет продолжаться параллельно с учебой.
Формат работы каждой школы будут окончательно определяться с учетом ситуации и фактического состояния здания на 1 сентября.
С начала полномасштабной войны в Киеве в результате российской агрессии повреждено 314 учебных заведений. Только в 2026 году получили повреждения 107 таких объектов.
В КГГА подчеркивают, что ситуация остается изменчивой из-за постоянной угрозы новых российских атак. Поэтому формат обучения в отдельных школах при необходимости могут корректировать.
Ранее РБК-Украина писало, что минувшей зимой после массированных российских обстрелов значительная часть Киева оставалась без отопления. Чтобы сохранить возможность очного обучения, в некоторых районах города временно объединяли школы и детсады. В январе из-за резкого похолодания ряд школ в Украине перевели на дистанционное обучение, а в отдельных заведениях продлили зимние каникулы.