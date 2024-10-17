Всі священники втекли. ЗСУ розповіли, як рятували православні святині в Курській області

На підконтрольних Україні територіях Курської області ЗСУ врятували церковне майно п'ятьох православних храмів Суджанського району - передали на зберігання представникам місцевих релігійних громад.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на відео, опубліковане на YouTube-каналі "Територіальна оборона ЗСУ / ТРО Медіа".
Заступник військового коменданта Військової комендатури на території РФ із позивним "Арсенал" розповів, що "зараз, на жаль, у жодній церкві не ведеться богослужіння, жодна церква не охороняється".
Храми стоять порожні й незахищені (скриншот: youtube.com/@terytorialna.oborona)
"Не зібрані цінні речі... А вони (місцеві мешканці, - Ред.) дуже пишаються своєю релігією, своїм православ'ям... І нам доводиться вже залучати місцевих для того, щоб вберегти ці реліквії церковні (святі в деякому роді), і докладати зусиль щодо їх збереження", - наголосив український військовий.
Для багатьох віруючих церковні реліквії - святі (скриншот: youtube.com/@terytorialna.oborona)
Автори опублікованого відео зауважили, що рішення про передачу церковного майна на зберігання представникам місцевих релігійних громад було схвалене Військовою комендатурою на території РФ - у зв'язку з тим, що почастішали випадки авіаційних ударів та артилерійських обстрілів церков і храмів міста Суджа та сіл Суджанського району.
Деякі церковні об'єкти вже постраждали від воєнних дій (скриншот: youtube.com/@terytorialna.oborona)
"Оскільки всі священники церков і храмів Суджанського району втекли, вдалося знайти лише єдиного послушника одного з монастирів - Костянтина Зав'ялова, який прийняв під розпис найцінніші церковні святині п'ятьох храмів. На зберігання", - уточнили у "ТРО Медіа".
Всі православні святині були записані (скриншот: youtube.com/@terytorialna.oborona)
Зазначається, що весь процес передачі "відбувався у присутності представників громади міста Суджа".
Послушнику та військовим допомагали місцеві мешканці (скриншот: youtube.com/@terytorialna.oborona)
"Військовослужбовці Військової комендатури на території РФ з повагою ставляться до церковних святинь. Коли російські окупанти в Україні розграбовують церкви, вивозять в Росію з українських храмів усе майно - від ікон до хрестів - наші воїни допомагають дбайливо зберегти православні цінності на Курщині", - підсумували автори відео.
Нагадаємо, ЗСУ розпочали операцію в Курській області РФ 6 серпня 2024 року. Згодом головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що станом на 27 серпня було взято під контроль 1300 квадратних кілометрів та 100 населених пунктів (пізніше частину територій росіяни відбили).
Згідно з даними "Левада-центру", операція ЗСУ у Курській області стала головною подією для жителів Росії у серпні 2024 року (так заявило 40% респондентів).
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