Все священники сбежали. ВСУ рассказали, как спасали православные святыни в Курской области

Как украинские военные спасают православные святыни

Заместитель военного коменданта Военной комендатуры на территории РФ с позывным "Арсенал" рассказал, что "сейчас, к сожалению, ни в одной церкви не ведется богослужение, ни одна церковь не охраняется".

Храмы стоят пустые и незащищенные (скриншот: youtube.com/@terytorialna.oborona)

"Не собраны ценные вещи... А они (местные жители, - Ред.) очень гордятся своей религией, своим православием... И нам приходится уже привлекать местных для того, чтобы уберечь эти церковные реликвии (святые в некотором роде), и прилагать усилия по их сохранению", - подчеркнул украинский военный.

Для многих верующих церковные реликвии - святые (скриншот: youtube.com/@terytorialna.oborona)

Авторы опубликованного видео отметили, что решение о передаче церковного имущества на хранение представителям местных религиозных общин было принято Военной комендатурой на территории РФ - в связи с участившимися случаями авиационных ударов и артиллерийских обстрелов церквей и храмов города Суджа и сел Суджанского района.

Некоторые церковные объекты уже пострадали от военных действий (скриншот: youtube.com/@terytorialna.oborona)

"Поскольку все священники церквей и храмов Суджанского района сбежали, удалось найти лишь единственного послушника одного из монастырей - Константина Завьялова, принявшего под роспись самые ценные церковные святыни пяти храмов. На хранение", - уточнили в "ТРО Медіа".

Все православные святыни были записаны (скриншот: youtube.com/@terytorialna.oborona)

Отмечается, что весь процесс передачи "происходил в присутствии представителей общины города Суджа".

Послушнику и военным помогали местные жители (скриншот: youtube.com/@terytorialna.oborona)

"Военнослужащие Военной комендатуры на территории РФ с уважением относятся к церковным святыням. Когда российские оккупанты в Украине разграбляют церкви, вывозят в Россию из украинских храмов все имущество - от икон до крестов - наши воины помогают бережно сохранить православные ценности на Курщине", - подытожили авторы видео.