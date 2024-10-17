Все священники сбежали. ВСУ рассказали, как спасали православные святыни в Курской области

На подконтрольных Украине территориях Курской области ВСУ спасли церковное имущество пяти православных храмов Суджанского района - передали на хранение представителям местных религиозных общин.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видео, опубликованное на YouTube-канале "Територіальна оборона ЗСУ / ТРО Медіа".
Заместитель военного коменданта Военной комендатуры на территории РФ с позывным "Арсенал" рассказал, что "сейчас, к сожалению, ни в одной церкви не ведется богослужение, ни одна церковь не охраняется".
Храмы стоят пустые и незащищенные (скриншот: youtube.com/@terytorialna.oborona)
"Не собраны ценные вещи... А они (местные жители, - Ред.) очень гордятся своей религией, своим православием... И нам приходится уже привлекать местных для того, чтобы уберечь эти церковные реликвии (святые в некотором роде), и прилагать усилия по их сохранению", - подчеркнул украинский военный.
Для многих верующих церковные реликвии - святые (скриншот: youtube.com/@terytorialna.oborona)
Авторы опубликованного видео отметили, что решение о передаче церковного имущества на хранение представителям местных религиозных общин было принято Военной комендатурой на территории РФ - в связи с участившимися случаями авиационных ударов и артиллерийских обстрелов церквей и храмов города Суджа и сел Суджанского района.
Некоторые церковные объекты уже пострадали от военных действий (скриншот: youtube.com/@terytorialna.oborona)
"Поскольку все священники церквей и храмов Суджанского района сбежали, удалось найти лишь единственного послушника одного из монастырей - Константина Завьялова, принявшего под роспись самые ценные церковные святыни пяти храмов. На хранение", - уточнили в "ТРО Медіа".
Все православные святыни были записаны (скриншот: youtube.com/@terytorialna.oborona)
Отмечается, что весь процесс передачи "происходил в присутствии представителей общины города Суджа".
Послушнику и военным помогали местные жители (скриншот: youtube.com/@terytorialna.oborona)
"Военнослужащие Военной комендатуры на территории РФ с уважением относятся к церковным святыням. Когда российские оккупанты в Украине разграбляют церкви, вывозят в Россию из украинских храмов все имущество - от икон до крестов - наши воины помогают бережно сохранить православные ценности на Курщине", - подытожили авторы видео.
Напомним, ВСУ начали операцию в Курской области РФ 6 августа 2024 года. Позже главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что по состоянию на 27 августа было взято под контроль 1300 квадратных километров и 100 населенных пунктов (со временем часть территорий россияне отбили).
Согласно данным "Левада-центра", операция ВСУ в Курской области стала главным событием для жителей России в августе 2024 года (так заявило 40% респондентов).
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