Всі столики заповнені. Названо ресторани Києва, де постійні черги на вхід

Через війну та зменшення платоспроможності українців у Києві закрилось чимало ресторанів. Втім, досі є заклади, які навіть в умовах економічної нестабільності не залишаються без відвідувачів.

Які заклади досі мають багато відвідувачів

За словами експертки, заклади, які знайшли ціновий баланс, досі мають достатньо клієнтів навіть в умовах, коли іншим важко.

"У закладах з грамотним менеджментом намагаються балансувати: і заробити, і щоб ціни там були досить доступні. Скажімо, Very Well Cafe - там недорого, гарно. "Пузата Хата" - це взагалі окрема тема, вони шедевральні і по своїх цінах, і по обертах. "Мусафір" – з такого ж. Також - "Мама Манана", "Япіко". Вони якимось чином тримають ціни, і у них при цьому все добре", - каже Насонова.

Вона також наголошує, що більша частина аудиторії дуже чутлива до підвищення цін. Навіть невелике підвищення на 10% вже може відлякувати клієнтів. Дехто відвідуватиме заклади, але рідше.

Разом із тим, Насонова зазначає, що преміальні ресторани теж добре себе почувають, бо їхня аудиторія не економить, готова платити п 'ять-шість тисяч гривень за вечерю.

"Є заклади, де черги зберігаються через цікаву концепцію. Наприклад, "Намелака". Це більше про емоції, а не лише про їжу. Це має позитивний психологічний вплив - рожеве кафе, солодощі, така своєрідна терапія, і там майже завжди черги. Є черги до закладів на Ярославовому Валу біля Золотих Воріт. Там теж своєрідна атмосфера, там Рейтарська. В тих закладах теж дуже багато людей, навіть буває черга", - додає експертка.

Заклади у районі Золотих Воріт не втрачають популярності, бо вважаються найбезпечнішими місцями в Києві, тому що там чотири посольства. Також відносно безпечними є Поділ і центр.

Чому все менше стає закладів на Бесарабці

"Бесарабка, наприклад, поступово вмирає, маргіналізується. І що ми бачимо? Закрилися "Кеды Искусствоведа", зараз закривається "ЖарІм'ясо" - дуже цікавий заклад з класним концептом. Аудиторія зміщується по закладах і навіть по певних районах міста", - каже Насонова.

Також вона зазначає, що на Хрещатику та Майдані не багато відвідувачів у закладах, оскільки вони більше орієнтовані на туристів, особливо іноземних. Самі ж кияни рідко їх відвідують.

"Навіть найближчі до Хрещатику вулиці, такі як вулиця архітектора Городецького, вже мають зовсім іншу, більш затишну атмосферу. І коли немає туристів, заклади на Хрещатику також почувають себе не дуже добре. А варто звернути в бік в найближчу вуличку, і там вже в закладах буде значно більше людей", - зазначає експертка.