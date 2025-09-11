Всі столики заповнені. Названо ресторани Києва, де постійні черги на вхід
Через війну та зменшення платоспроможності українців у Києві закрилось чимало ресторанів. Втім, досі є заклади, які навіть в умовах економічної нестабільності не залишаються без відвідувачів.
В інтерв'ю РБК-Україна ресторанний консультант і директор аналітичного центру "Ресторани України" Ольга Насонова розповіла, які столичні ресторани досі мають черги на вхід.
Які заклади досі мають багато відвідувачів
За словами експертки, заклади, які знайшли ціновий баланс, досі мають достатньо клієнтів навіть в умовах, коли іншим важко.
"У закладах з грамотним менеджментом намагаються балансувати: і заробити, і щоб ціни там були досить доступні. Скажімо, Very Well Cafe - там недорого, гарно. "Пузата Хата" - це взагалі окрема тема, вони шедевральні і по своїх цінах, і по обертах. "Мусафір" – з такого ж. Також - "Мама Манана", "Япіко". Вони якимось чином тримають ціни, і у них при цьому все добре", - каже Насонова.
Вона також наголошує, що більша частина аудиторії дуже чутлива до підвищення цін. Навіть невелике підвищення на 10% вже може відлякувати клієнтів. Дехто відвідуватиме заклади, але рідше.
Разом із тим, Насонова зазначає, що преміальні ресторани теж добре себе почувають, бо їхня аудиторія не економить, готова платити п 'ять-шість тисяч гривень за вечерю.
"Є заклади, де черги зберігаються через цікаву концепцію. Наприклад, "Намелака". Це більше про емоції, а не лише про їжу. Це має позитивний психологічний вплив - рожеве кафе, солодощі, така своєрідна терапія, і там майже завжди черги. Є черги до закладів на Ярославовому Валу біля Золотих Воріт. Там теж своєрідна атмосфера, там Рейтарська. В тих закладах теж дуже багато людей, навіть буває черга", - додає експертка.
Заклади у районі Золотих Воріт не втрачають популярності, бо вважаються найбезпечнішими місцями в Києві, тому що там чотири посольства. Також відносно безпечними є Поділ і центр.
Чому все менше стає закладів на Бесарабці
"Бесарабка, наприклад, поступово вмирає, маргіналізується. І що ми бачимо? Закрилися "Кеды Искусствоведа", зараз закривається "ЖарІм'ясо" - дуже цікавий заклад з класним концептом. Аудиторія зміщується по закладах і навіть по певних районах міста", - каже Насонова.
Також вона зазначає, що на Хрещатику та Майдані не багато відвідувачів у закладах, оскільки вони більше орієнтовані на туристів, особливо іноземних. Самі ж кияни рідко їх відвідують.
"Навіть найближчі до Хрещатику вулиці, такі як вулиця архітектора Городецького, вже мають зовсім іншу, більш затишну атмосферу. І коли немає туристів, заклади на Хрещатику також почувають себе не дуже добре. А варто звернути в бік в найближчу вуличку, і там вже в закладах буде значно більше людей", - зазначає експертка.
