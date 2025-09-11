Все столики заполнены. Названы рестораны Киева, где постоянные очереди на вход

Из-за войны и уменьшения платежеспособности украинцев в Киеве закрылось немало ресторанов. Однако до сих пор есть заведения, которые даже в условиях экономической нестабильности не остаются без посетителей.

В интервью РБК-Украина ресторанный консультант и директор аналитического центра "Рестораны Украины" Ольга Насонова рассказала, какие столичные рестораны до сих пор имеют очереди на вход.

Какие заведения до сих пор имеют много посетителей

По словам эксперта, заведения, которые нашли ценовой баланс, до сих пор имеют достаточно клиентов даже в условиях, когда другим трудно.

"В заведениях с грамотным менеджментом стараются балансировать: и заработать, и чтобы цены там были достаточно доступны. Скажем, Very Well Cafe - там недорого, красиво. "Пузата Хата" - это вообще отдельная тема, они шедевральные и по своим ценам, и по оборотам. "Мусафир" - из такого же. Также - "Мама Манана", "Япико". Они каким-то образом держат цены, и у них при этом все хорошо", - говорит Насонова.

Она также отмечает, что большая часть аудитории очень чувствительна к повышению цен. Даже небольшое повышение на 10% уже может отпугивать клиентов. Некоторые будут посещать заведения, но реже.

Вместе с тем, Насонова отмечает, что премиальные рестораны тоже хорошо себя чувствуют, потому что их аудитория не экономит, готова платить пять-шесть тысяч гривен за ужин.

"Есть заведения, где очереди сохраняются из-за интересной концепции. Например, "Намелака". Это больше об эмоциях, а не только о еде. Это имеет положительное психологическое воздействие - розовое кафе, сладости, такая своеобразная терапия, и там почти всегда очереди. Есть очереди в заведения на Ярославовом Валу возле Золотых Ворот. Там тоже своеобразная атмосфера, там Рейтарская. В тех заведениях тоже очень много людей, даже бывает очередь", - добавляет эксперт.

Заведения в районе Золотых Ворот не теряют популярности, потому что считаются самыми безопасными местами в Киеве, потому что там четыре посольства. Также относительно безопасными являются Подол и центр.

Почему все меньше становится заведений на Бессарабке

"Бессарабка, например, постепенно умирает, маргинализируется. И что мы видим? Закрылись "Кеды Искусствоведа", сейчас закрывается "ЖарІм'ясо" - очень интересное заведение с классным концептом. Аудитория смещается по заведениям и даже по определенным районам города", - говорит Насонова.

Также она отмечает, что на Крещатике и Майдане не много посетителей в заведениях, поскольку они больше ориентированы на туристов, особенно иностранных. Сами же киевляне редко их посещают.

"Даже ближайшие к Крещатику улицы, такие как улица архитектора Городецкого, уже имеют совсем другую, более уютную атмосферу. И когда нет туристов, заведения на Крещатике также чувствуют себя не очень хорошо. А стоит свернуть в сторону в ближайшую улочку, и там уже в заведениях будет значительно больше людей", - отмечает эксперт.