Боді-камери є не у всіх: у Кабміні розповіли, як працюють групи оповіщення ТЦК

Станом на сьогодні не всі працівники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) забезпечені боді-камерами.

Як повідомляє РБК-Україна , про це заявила прем'єр-міністр України Юлія Свириденко під час години запитань до уряду.

Заступник міністра оборони Іван Гаврилюк зі свого боку повідомив, що рішення про зупинку руху на одній зі смуг дороги для проведення оповіщення ухвалюють місцеві ради оборони.

За його словами, практично в кожному територіальному центрі комплектування є певна кількість бодікамер, але вона не забезпечує усіх працівників.

"Але в кожній групі оповіщення є в наявності бодікамери", - уточнив заступник міністра.