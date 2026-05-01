Боді-камери є не у всіх: у Кабміні розповіли, як працюють групи оповіщення ТЦК
Станом на сьогодні не всі працівники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) забезпечені боді-камерами.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявила прем'єр-міністр України Юлія Свириденко під час години запитань до уряду.
Читайте також: У Міноборони визнали "ганебні випадки" під час мобілізації
Заступник міністра оборони Іван Гаврилюк зі свого боку повідомив, що рішення про зупинку руху на одній зі смуг дороги для проведення оповіщення ухвалюють місцеві ради оборони.
За його словами, практично в кожному територіальному центрі комплектування є певна кількість бодікамер, але вона не забезпечує усіх працівників.
"Але в кожній групі оповіщення є в наявності бодікамери", - уточнив заступник міністра.
Відеофіксація роботи ТЦК
Нагадаємо, з 1 вересня працівників ТЦК та СП зобов’язали використовувати боді-камери під час перевірки документів і вручення повісток.
Тодішній міністр оборони України Денис Шмигаль наголошував, що відеофіксація є обов’язковою, а за порушення цих вимог передбачена дисциплінарна відповідальність.
У Міноборони розраховували, що такий крок допоможе підвищити прозорість роботи груп оповіщення, забезпечити дотримання законності та захистити права як громадян, так і самих військовослужбовців.
Детальніше про роботу ТЦК з зобов'язанням носити боді-камери, - читайте у матеріалі РБК-Україна.