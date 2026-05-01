Боди-камеры есть не у всех: в Кабмине рассказали, как работают группы оповещения ТЦК

На сегодня не все работники территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) обеспечены боди-камерами.

Как сообщает РБК-Украина , об этом заявила премьер-министр Украины Юлия Свириденко во время часа вопросов к правительству.

Заместитель министра обороны Иван Гаврилюк со своей стороны сообщил, что решение об остановке движения на одной из полос дороги для проведения оповещения принимают местные советы обороны.

По его словам, практически в каждом территориальном центре комплектования есть определенное количество бодикамер, но оно не обеспечивает всех работников.

"Но в каждой группе оповещения есть в наличии бодикамеры", - уточнил замминистра.