Всі потяги кільцевої електрички в Києві затримуються: що сталось

Зранку п'ятниці, 22 листопада, поїзди кільцевої електрички в Києві затримуються через "хуліганське втручання в інфраструктуру".
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Kyiv City Express у Telegram.
Згідно з повідомленням Kyiv City Express, всі поїзди кільцевої електрички в Києві прямують від +10 до +20 хвилин до графікового розкладу.
Така ситуація склалась, через "хуліганське втручання в інфраструктуру на Дарниці".
"Приносимо вибачення, працює поліція, відновлюємо пошкодження", - розповіли у прес-службі.
Допис Kyiv City Express (скриншот: t.me/kyiv_city_express)
Дещо згодом у Kyiv City Express уточнили, що спізнюються впродовж всього ранку "через дії вандалів", а також опублікували інформацію щодо запізнення потягів:
"Відновлення пошкоджень очікується до 12:00", - підсумували у прес-службі столичної кільцевої електрички.
Оновлена інформація від Kyiv City Express (скриншот: t.me/kyiv_city_express)
Нагадаємо, київська міська електричка або Kyiv City Express - лінія міського електропоїзда, що пролягає кільцем Київського залізничного вузла.
Її відкрили 2 вересня 2009 року (тоді як курсування по кільцю стартувало 4 жовтня 2011 року). Міська електричка стала шостим видом громадського транспорту в Києві (після трамвая, тролейбуса, автобуса, метро та фунікулера).
У березні 2022 року кільцеву електричку передали під управління "Укрзалізниці".
Нині маршруті Kyiv City Express задіяні електропоїзди, капітально відремонтовані на власних потужностях УЗ. В них оновлені всі основні системи (колісні пари, тягові двигуни та ключові вузли), а також модернізовано інтер'єр (встановлені нові сидіння, інформаційні табло тощо).
Протяжність ліній київської міської електрички - 50,8 км, а кількість станцій - 20.
Інтервал руху становить зазвичай від 10 до 30 хвилин.
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