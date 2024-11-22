Все поезда кольцевой электрички в Киеве задерживаются: что случилось

Утром пятницы, 22 ноября, поезда кольцевой электрички в Киеве задерживаются из-за "хулиганского вмешательства в инфраструктуру".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Kyiv City Express в Telegram.
Согласно сообщению Kyiv City Express, все поезда кольцевой электрички в Киеве следуют от +10 до +20 минут относительно расписания по графику.
Такая ситуация сложилась из-за "хулиганского вмешательства в инфраструктуру на Дарнице".
"Приносим извинения, работает полиция, восстанавливаем повреждения", - рассказали в пресс-службе.
Пост Kyiv City Express (скриншот: t.me/kyiv_city_express)
Несколько позже в Kyiv City Express уточнили, что опаздывают на протяжении всего утра "из-за действий вандалов", а также опубликовали информацию об опоздании поездов:
"Восстановление повреждений ожидается до 12:00", - подытожили в пресс-службе столичной кольцевой электрички.
Обновленная информация от Kyiv City Express (скриншот: t.me/kyiv_city_express)
Напомним, киевская городская электричка или Kyiv City Express - линия городского электропоезда, пролегающая по кольцу Киевского железнодорожного узла.
Ее открыли 2 сентября 2009 года (тогда как курсирование по кольцу стартовало 4 октября 2011 года). Городская электричка стала шестым видом общественного транспорта в Киеве (после трамвая, троллейбуса, автобуса, метро и фуникулера).
В марте 2022 года кольцевую электричку передали под управление "Укрзализныци".
В настоящее время на маршруте Kyiv City Express задействованы электропоезда, капитально отремонтированные на собственных мощностях УЗ. В них обновлены все основные системы (колесные пары, тяговые двигатели и ключевые узлы), а также модернизирован интерьер (установлены новые сиденья, информационные табло и т.п.).
Протяженность линий киевской городской электрички - 50,8 км, а количество станций - 20.
Интервал движения обычно составляет от 10 до 30 минут.
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