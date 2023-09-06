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Не всі питання закриті. В ГУР не можуть підтвердити загибель Пригожина в авіакатастрофі

Середа 06 вересня 2023 14:10
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Не всі питання закриті. В ГУР не можуть підтвердити загибель Пригожина в авіакатастрофі Фото: Євген Пригожин, ватажок ПВК "Вагнера" (росЗМІ)
Автор: Сергій Пишкін

ГУР може підтвердити смерть командира ПВК "Вагнера" Дмитра Уткіна в авіакатастрофі 23 серпня. Втім, підтвердження загибелі ватажка Євгена Пригожина потребує дещо більше часу.

Про це заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю "Укрінформ".

"Наразі на 100% ми можемо говорити про підтверджену загибель Уткіна і ще деяких пасажирів. Щодо Пригожина, скажімо так, наразі ще не всі питання закриті. Що стосується організаторів, давайте подумаємо, кому це ще може бути вигідно? Я думаю, що тут, в принципі, все достатньо очевидно", - заявив Юсов.

Як пояснив представник розвідки, для підтвердження смерті Євгена Пригожина "треба ще деякий час зачекати". Зокрема відповідаючи на питання, чи може ватажок "Вагнера" теоретично десь з'явитись, він наголосив на важливості оперування підтвердженими даними.

Авіакатастрофа у Тверській області

23 серпня у Тверській області розбився бізнес-джет. Пізніше з'ясувалось, що серед пасажирів літака був ватажок "вагнерівців" Євгеній Пригожин, командири та бійці його ПВК.

Через декілька днів Слідчий комітет РФ офіційно підтвердив загибель ватажка "Вагнера" Пригожина в авіакатастрофі. Вже 29 серпня його пресслужба заявила про поховання найманця на Прохорівському кладовищі у Санкт-Петербурзі. Прощання нібито пройшло у закритому форматі.

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