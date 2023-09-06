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Не все вопросы закрыты. В ГУР не могут подтвердить гибель Пригожина в авиакатастрофе

Среда 06 сентября 2023 14:10
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Не все вопросы закрыты. В ГУР не могут подтвердить гибель Пригожина в авиакатастрофе Фото: Евгений Пригожин, главарь ППК "Вагнера" (росСМИ)
Автор: Сергей Пышкин

ГУР может подтвердить смерть командира ЧВК "Вагнера" Дмитрия Уткина в авиакатастрофе 23 августа. Впрочем, подтверждение гибели главаря Евгения Пригожина требует несколько больше времени.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью "Укринформ".

"Сейчас на 100% мы можем говорить о подтвержденной гибели Уткина и еще некоторых пассажиров. По Пригожину, скажем так, пока еще не все вопросы закрыты. Что касается организаторов, давайте подумаем, кому это еще может быть выгодно? Я думаю, что здесь, в принципе, все достаточно очевидно", - заявил Юсов.

Как пояснил представитель разведки, для подтверждения смерти Евгения Пригожина "надо еще некоторое время подождать". В частности, отвечая на вопрос, может ли главарь "Вагнера" теоретически где-то появиться, он отметил важность оперирования подтвержденными данными.

Авиакатастрофа в Тверской области

23 августа в Тверской области разбился бизнес-джет. Позже выяснилось, что среди пассажиров самолета был главарь "вагнеровцев" Евгений Пригожин, командиры и бойцы его ЧВК.

Через несколько дней Следственный комитет РФ официально подтвердил гибель главаря "Вагнера" Пригожина в авиакатастрофе. Уже 29 августа его пресс-служба заявила о захоронении наемника на Прохоровском кладбище в Санкт-Петербурге. Прощание якобы прошло в закрытом формате.

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