Всі обмеження зняті. "Укренерго" не відключило світло в жодній області
У понеділок, 3 квітня, в Україні знято всі мережеві обмеження, які призводили до необхідності зменшення споживання. Відключення споживачів у жодній області не застосовуються.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго".
"Обмеження у мережах НЕК "Укренерго" відсутні. Складна ситуація з електропостачанням залишається у регіонах вздовж лінії фронту, де населені пункти постійно потерпають від обстрілів росіян та пошкоджуються мережі електропостачання", - йдеться в повідомленні.
Зокрема, як додають в компанії, в Донецькій області росіяни обстріляли енергетичну інфраструктуру.
"Внаслідок цього були локальні перебої в електропостачанні. Відновлення живлення ускладнюється безпековою ситуацією у цих регіонах", - констатують енергетики.
В "Укренерго" зазначають, що споживання вище, ніж у понеділок минулого тижня, що пов'язано з холодною погодою та завершенням опалювального сезону в окремих регіонах.
"Будь ласка, споживайте енергію розумно: не включайте одночасно багато потужних приладів, за можливості розподіляйте їх використання упродовж доби. Це дозволить зменшити навантаження на енергосистему", - звернулись у компанії до споживачів.
Як повідомлялось, Національний банк у квітні може підвищити прогноз зростання економіки України у 2023 році. У січні НБУ прогнозував зростання лише на 0,3%.
Нагадаємо, за даними НБУ, відсутність дефіциту електроенергії в Україні призвела до пожвавлення економічної активності вже в лютому.
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