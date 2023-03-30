НБУ підвищить прогноз зростання економіки України через відсутність дефіциту електроенергії

Національний банк у квітні може підвищити прогноз зростання економіки України у 2023 році. У січні НБУ прогнозував зростання лише на 0,3%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника голови НБУ Сергія Ніколайчука .

За його словами додатковий 1 відсотковий пункт зростання очікується "тільки за рахунок покращення ситуації в енергетиці і враховуючи те, що ми наразі не очікуємо до кінця цього року перебоїв у постачанні електроенергії".

Ніколайчук зазначив, що у січні НБУ прогнозував дефіцит електроенергії протягом року. Зокрема, у першому кварталі прогнозувався дефіцит 27%, але по факту він був на рівні 15%, і з другої половини лютого нестачі електроенергії не спостерігається.

Заступник голови НБУ також відзначив фактор зростання міжнародної допомоги, що дасть змогу уряду профінансувати більший дефіцит бюджету і забезпечити додатковий фіскальний імпульс в економіку. За його словами, якщо в січні очікувалося надходження від міжнародних партнерів 38 млрд доларів, зараз сума зросла до 42 млрд доларів та виглядає цілком реалістичною.

Він також вказав на покращення умов торгівлі через зниження цін на нафту і на газ.

"Є висока ймовірність того, що ми переглянемо прогноз економічного зростання цього року в бік підвищення", - сказав Ніколайчук та нагадав, що прогноз буде оприлюднений 27 квітня.