Все ограничения сняты. "Укрэнерго" не отключило свет ни в одной области

В понедельник, 3 апреля, в Украине сняты все сетевые ограничения, которые приводили к необходимости уменьшения потребления. Отключения потребителей ни в одной области не применяются.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Укрэнерго ".

"Ограничения в сетях НЭК "Укрэнерго" отсутствуют. Сложная ситуация с электроснабжением остается в регионах вдоль линии фронта, где населенные пункты постоянно испытывают обстрелы россиян и повреждаются сети электроснабжения", - говорится в сообщении.

В частности, как добавляют в компании, в Донецкой области россияне обстреляли энергетическую инфраструктуру.

"В результате были локальные перебои в электроснабжении. Восстановление питания осложняется ситуацией безопасности в этих регионах", - констатируют энергетики.

В "Укрэнерго" отмечают, что потребление выше, чем в понедельник минувшей недели, что связано с холодной погодой и завершением отопительного сезона в отдельных регионах.

"Пожалуйста, потребляйте энергию разумно: не включайте одновременно много мощных приборов, по возможности распределяйте их использование в течение суток. Это позволит снизить нагрузку на энергосистему", - обратились в компании к потребителям.