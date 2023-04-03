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Все ограничения сняты. "Укрэнерго" не отключило свет ни в одной области

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Украина, Понедельник 03 апреля 2023 11:28
Все ограничения сняты. "Укрэнерго" не отключило свет ни в одной области Фото: в Украине не отключили свет ни в одной области 3 апреля (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

В понедельник, 3 апреля, в Украине сняты все сетевые ограничения, которые приводили к необходимости уменьшения потребления. Отключения потребителей ни в одной области не применяются.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго".

"Ограничения в сетях НЭК "Укрэнерго" отсутствуют. Сложная ситуация с электроснабжением остается в регионах вдоль линии фронта, где населенные пункты постоянно испытывают обстрелы россиян и повреждаются сети электроснабжения", - говорится в сообщении.

В частности, как добавляют в компании, в Донецкой области россияне обстреляли энергетическую инфраструктуру.

"В результате были локальные перебои в электроснабжении. Восстановление питания осложняется ситуацией безопасности в этих регионах", - констатируют энергетики.

В "Укрэнерго" отмечают, что потребление выше, чем в понедельник минувшей недели, что связано с холодной погодой и завершением отопительного сезона в отдельных регионах.

"Пожалуйста, потребляйте энергию разумно: не включайте одновременно много мощных приборов, по возможности распределяйте их использование в течение суток. Это позволит снизить нагрузку на энергосистему", - обратились в компании к потребителям.

Как сообщалось, Национальный банк в апреле может повысить прогноз по росту экономики Украины в 2023 году. В январе НБУ прогнозировал рост всего на 0,3%.

Напомним, по данным НБУ, отсутствие дефицита электроэнергии в Украине привело к оживлению экономической активности уже в феврале.

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