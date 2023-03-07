Відсутність дефіциту електроенергії призвела до пожвавлення економічної активності, - НБУ

Відсутність дефіциту електроенергії в Україні призвела до пожвавлення економічної активності вже в лютому. Завантаження підприємств зростає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Макроекономічний та монетарний огляд НБУ (березень 2023 року).

Як зазначається в огляді, з початку лютого дефіцит електроенергії почав знижуватися та практично зник у другій половині місяця. Це відбулося завдяки імпорту, потеплінню та ремонтам, зростанню виробництва ГЕС через повінь, а відновлюваної генерації - завдяки збільшенню світлового дня та ясній погоді. У результаті наприкінці лютого імпорту е/е майже не було.

"Це допомогло збільшити завантаження металургійних та трубних підприємств і разом з поліпшенням зовнішньої цінової кон’юнктури сприяло відновленню роботи ГЗК", - йдеться в огляді НБУ.

Крім того, хімічні підприємства нарощували виробництво мінеральних добрив перед весняною посівною. Низка великих харчових заводів відновила роботу. Послабився вплив енергокризи на молоко- та м’ясопереробку, хоча в лютому в галузі спостерігалося сезонне послаблення активності; хлібні заводи встановлювали генератори, зазначили в НБУ.