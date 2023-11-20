Всі КПП заміновані. Прикордонники показали, що відбувається на кордоні з Білоруссю

Попри те, що наразі загроза вторгнення РФ з Білорусі низька, кордон України на цій ділянці постійно укріплюється, а пункти пропуску закриті. Наразі вони заміновані.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держприкордонслужбу.
Прикордонники зазначають, що загроза повторного вторгнення з території Білорусі наразі низька, однак бути готовими до будь-яких сценаріїв – обов’язок прикордонників.
"Вони постійно працюють над укріпленням та облаштуванням додаткових позицій. Пункти пропуску з Білоруссю наразі також не працюють - все заміновано", - розповіли в ДПСУ.
Раніше спікер ДПСУ Андрій Демченко розповідав, що ситуація по кордону із Білоруссю залишається контрольованою - там не відбувається ні спроб проникнення ДРГ, ні нагнітання ситуації.
Водночас це не заважає українським Силам оборони надалі укріплювати кордон на цьому напрямку. Зокрема, в кінці жовтня командувач Сергій Наєв розповідав, що на півночі України триває підготовка та формування нових вогневих груп ППО.
На початку листопада Росія збільшила кількість авіації на території Білорусі. За останні два місяці окупанти передислокували туди бомбардувальник та ще один винищувач. У свою чергу, Білорусь вкотре продовжила спільні з Росією військові навчання. Вони тривають уже понад 80 тижнів.