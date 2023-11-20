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Всі КПП заміновані. Прикордонники показали, що відбувається на кордоні з Білоруссю

Фото: прикордонники показали, що відбувається на кордоні з Білоруссю (facebook com DPSUkraine)
Автор: Наталія Гурковська

Попри те, що наразі загроза вторгнення РФ з Білорусі низька, кордон України на цій ділянці постійно укріплюється, а пункти пропуску закриті. Наразі вони заміновані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держприкордонслужбу.

Прикордонники зазначають, що загроза повторного вторгнення з території Білорусі наразі низька, однак бути готовими до будь-яких сценаріїв – обов’язок прикордонників.

"Вони постійно працюють над укріпленням та облаштуванням додаткових позицій. Пункти пропуску з Білоруссю наразі також не працюють - все заміновано", - розповіли в ДПСУ. 

Ситуація на кордоні України з Білоруссю

Раніше спікер ДПСУ Андрій Демченко розповідав, що ситуація по кордону із Білоруссю залишається контрольованою - там не відбувається ні спроб проникнення ДРГ, ні нагнітання ситуації.

Водночас це не заважає українським Силам оборони надалі укріплювати кордон на цьому напрямку. Зокрема, в кінці жовтня командувач Сергій Наєв розповідав, що на півночі України триває підготовка та формування нових вогневих груп ППО.

Обстановка у Білорусі

На початку листопада Росія збільшила кількість авіації на території Білорусі. За останні два місяці окупанти передислокували туди бомбардувальник та ще один винищувач. У свою чергу, Білорусь вкотре продовжила спільні з Росією військові навчання. Вони тривають уже понад 80 тижнів.

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