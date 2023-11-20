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Все КПП заминированы. Пограничники показали, что происходит на границе с Беларусью

Фото: пограничники показали, что происходит на границе с Беларусью (facebook com DPSUkraine)
Автор: Наталия Гурковская

Несмотря на то, что угроза вторжения РФ из Беларуси низкая, граница Украины на этом участке постоянно укрепляется, а пункты пропуска закрыты. Сейчас они заминированы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госпогранслужбу.

Пограничники отмечают, что угроза повторного вторжения с территории Беларуси пока низкая, однако быть готовыми к любым сценариям - обязанность пограничников.

"Они постоянно работают над укреплением и обустройством дополнительных позиций. Пункты пропуска с Беларусью также также не работают - все заминировано", - рассказали в ГПСУ.

Ситуация на границе Украины с Беларусью

Ранее спикер ГПСУ Андрей Демченко рассказывал, что ситуация по границе с Беларусью остается контролируемой - там не происходит ни попыток проникновения ДРГ, ни нагнетания ситуации.

В то же время, это не мешает украинским Силам обороны и дальше укреплять границу на этом направлении. В частности, в конце октября командующий Сергей Наев рассказывал, что на севере Украины идет подготовка и формирование новых огневых групп ПВО.

Обстановка в Беларуси

В начале ноября Россия увеличила количество авиации на территории Беларуси. За последние два месяца оккупанты передислоцировали туда бомбардировщик и еще один истребитель. В свою очередь, Беларусь в очередной раз продлила совместные с Россией военные учения. Они длятся уже больше 80 недель.

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