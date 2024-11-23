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Всі графіки відключень світла на сьогодні скасовано, - "Укренерго"

Субота 23 листопада 2024 20:15
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Всі графіки відключень світла на сьогодні скасовано, - "Укренерго" Фото: графіки відключень світла скасовано (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Ввечері, 23 листопада, по всій Україні скасували графіки відключень світла. Проте українців закликали не вмикати одночасно потужні прилади до певного часу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Укренерго".

"Сьогодні, 23 листопада, заходи обмеження споживання достроково скасовані в усіх регіонах", - йдеться у повідомленні.

Водночас в "Укренерго" закликали споживачів електроенергії не вмикати кілька потужних приладів одночасно до 22:00.

Графіки відключення світла у неділю 24 листопада

Нагадаємо, що завтра 24 листопада, в Україні продовжать діяти графіки відключення електроенергії. Однак світла не буде лише 4 години на добу, а саме з 14:00 до 18:00.

Причиною застосування графіків, як і раніше, є пошкодження енергооб'єктів внаслідок комбінованої атаки РФ ракетами і дронами, яку ворог здійснив 17 листопада.

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