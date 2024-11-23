Світла не буде лише 6 годин. "Укренерго" встановило обмеження на 24 листопада

В Україні у неділю, 24 листопада, продовжують діяти графіки відключення електроенергії. Однак світла не буде лише 6 годин за добу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Укренерго ".

За даними компанії, завтра плануються відключення лише по одній черзі й лише з 14:00 до 18:00 години.

Причина тимчасового запровадження обмежень незмінна, а саме - пошкодження енергообʼєктів під час масованої ракетно-дронової атаки 17 листопада.

"Аварійно-відновлювальні роботи тривають. Енергетики працюють над ліквідацією наслідків, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання", - наголосили в Укренерго.

Водночас в компанії пояснили, що час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитись. Актуальну інформацію про графіки відключень у вашому регіоні дізнавайтесь на сайті чи офіційних сторінках обленерго у соцмережах.

"Будь ласка, не вмикайте кілька потужних електроприладів одночасно, коли світло з’являється за графіком", - додали енергетики.