Все графики отключений света на сегодня отменены, - "Укрэнерго"

Вечером, 23 ноября, по всей Украине отменили графики отключений света. Однако украинцев призывали не включать одновременно мощные приборы до определенного времени.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Укрэнерго".

В то же время в "Укрэнерго" призвали потребителей электроэнергии не включать несколько мощных приборов одновременно до 22:00.

"Сегодня, 23 ноября, меры по ограничению потребления досрочно отменены во всех регионах", - говорится в сообщении.

Графики отключения света в воскресенье 24 ноября

Напомним, что завтра 24 ноября, в Украине продолжат действовать графики отключения электроэнергии. Однако света не будет только 4 часа в сутки, а именно с 14:00 до 18:00.

Причиной применения графиков, как и раньше, является повреждение энергообъектов в результате комбинированной атаки РФ ракетами и дронами, которую враг совершил 17 ноября.

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