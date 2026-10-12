"Всі говорять про дизель, але забувають про зерно": Зеленський попередив про кризу

Поки всі обговорюють дизель, у світі уже за 2-3 місяці може виникнути криза із зерном.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова президента України Володимира Зеленського, які прозвучали на Варшавському безпекововому форумі.

“Всі говорять про дизель, але ніхто не говорить про зерно - за 2-3 місяці буде криза”, - заявив Зеленський.

Також Зеленський поставив питання про співпрацю Росії зі США щодо дизельного пального.

“Чому Америка не укладає з Україною угоду щодо дизелю? Ми впливаємо на те, чи рухаються ці судна. Ми визначаємо, чи працюють російські НПЗ”, - сказав президент.

Чи вплинуть обсяги, які пропонує Росія, на ринок

Говорячи про обсяги, які пропонує Росія, президент зазначив, що не очікує від них суттєвого впливу на ринок.

“Я не думаю, що обсяги, які пропонує Росія, вплинуть на ринок. Ми чули від 300 тисяч до 500 тисяч тонн на місяць, хоча світове споживання становить 120 млн на місяць. Я не думаю, що це матиме відчутний вплив. Якщо хтось думає інакше, нехай думає. Тому я вважаю, що за цим рішенням стоять різні причини”, - сказав президент України.

Нагадаємо, 11 жовтня президент США Дональд Трамп оголосив про “енергетичне перемир'я” між Україною та Росією.

За його словами, обидві сторони погодилися, але він не уточнив, коли саме.

Як повідомляло РБК-Україна, Зеленський пізніше заявив про порушення перемир'я з боку Росії.

Він також сказав, що Україна готова підписати гарантії для припинення вогню і чекає подробиць розмови США з Росією.