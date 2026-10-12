"Все говорят о дизеле, но забывают о зерне": Зеленский предупредил о кризисе

Пока все обсуждают дизель, в мире уже через 2-3 месяца может возникнуть кризис с зерном.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова президента Украины Владимира Зеленского, прозвучавшие на Варшавском форуме безопасности.

"Все говорят о дизеле, но никто не говорит о зерне - через 2-3 месяца будет кризис", - заявил Зеленский.

Также Зеленский задал вопрос о сотрудничестве России с США по дизельному топливу.

"Почему Америка не заключает с Украиной соглашение по дизелю? Мы влияем на то, двигаются ли эти суда. Мы определяем, работают ли российские НПЗ", - сказал президент.

Повлияют ли объемы, которые предлагает Россия, на рынок

Говоря об объемах, которые предлагает Россия, президент отметил, что не ожидает от них существенного влияния на рынок.

"Я не думаю, что объемы, которые предлагает Россия, повлияют на рынок. Мы слышали от 300 тысяч до 500 тысяч тонн в месяц, хотя мировое потребление составляет 120 млн в месяц. Я не думаю, что это будет иметь ощутимое влияние. Если кто-то думает иначе, пусть думает. Поэтому я считаю, что за этим решением стоят разные причины", - сказал президент.

Напомним, 11 октября президент США Дональд Трамп объявил об "энергетическом перемирии" между Украиной и Россией.

По его словам, обе стороны согласились, но он не уточнил, когда именно.

Как сообщало РБК-Украина, Зеленский позже заявил о нарушении перемирия со стороны России.

Он также сказал, что Украина готова подписать гарантии для прекращения огня и ждет подробности разговора США с Россией.