"Путін не читає Truth Social": Зеленський заявив про порушення перемир'я і пообіцяв відповідь

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News .

"Якщо Росія не погодиться на енергетичне перемир'я взимку, то ми будемо відповідати", - сказав він.

"Минулої ночі російські НПЗ не горіли", - додав президент.

Натомість Росія завдала ударів по українській електростанції та енергетичних об'єктах, заявив Володимир Зеленський.

"На жаль, сьогодні весь день українське небо кишіло російськими "Шахедами". Були також удари плануючих бомб по нашій енергетичній інфраструктурі", - додав він.

Зеленський також додав, що Путін "явно не читає Truth Social.

Коли Дональд Трамп оголосив про "енергетичне припинення вогню", в небі України літали російські дрони.

"Було зрозуміло, що Путін не читає Truth Social, а його дрони Shahed виконують інші інструкції. Але ці пости насправді про те, що впливає на життя мільйонів людей, і це робить їх дуже й дуже важливими", - йдеться у заяві.

Також Зеленський повідомив, що Україна готова підписати гарантії для припинення вогню. Наразі українська сторона чекає на подробиці переговорів між США та Росією.

"Ми чекаємо на деталі розмови між американцями та росіянами, і ми чекаємо, щоб побачити, які конкретні кроки готові зробити американці. Це енергетичне припинення вогню може спрацювати, і воно може стати важливим кроком до припинення війни. Якщо американці справді втрутяться зараз і переконаються, що Росія поважає енергетичне припинення вогню", - додав президент.

Нагадаємо, 11 жовтня Трамп оголосив про "енергетичне перемир'я" між Україною та РФ.

Він написав, що обидві сторони погодилися, але не уточнив, коли саме.

Пізніше Зеленський заявив, що Україна підтримує енергетичне припинення вогню, якщо Москва справді хоче його.

Перед цим він говорив із лідером Канади Марком Карні, главою Фінляндії Алексом Стуббом та генсеком НАТО Марком Рютте.