Не всі друзі України вважають Путіна злом, - Кулеба

"Я думаю, що в нас є дві концептуальні проблеми. Перша полягає в тому, що навіть не всі наші друзі вважають Путіна злом. Вони, як і раніше, вважають його людиною, лідером, який зробив серйозну помилку, за яку йому доведеться розплачуватися, але не злом, яке повинно бути усунуто як політична концепція, як спосіб ведення міжнародних справ", - заявив він.

Кулеба підкреслив, що якщо вважаєте, що Путін - лідер, який зробив серйозну помилку, "ви пропонуєте одну стратегію і одну лінію лікування".

"Але якщо ви вважаєте його злом, яке повинно бути, повинно припинити своє існування у світових справах, я маю на увазі не фізично, тоді, звичайно, це інша стратегія. І я думаю, що проблема в тому, що навіть деякі наші друзі, як і раніше, розглядають Путіна як лідера, який зробив помилку, а не як лідера, який перетворився на зло. Незважаючи на всі уроки, які він виніс із них за останні 20 років свого правління", - заявив міністр.

Він зазначив, що Україна пам'ятає численні спроби домовитися з ним, перезавантажити відносини з ним, умиротворити його, залучити його до співпраці, але всі вони провалилися.

"І друге концептуальне питання, з яким ми все ще стикаємося, - це лінія на те, що Росія не повинна виграти цю війну. Ми з першого дня говорили, що правильніше було б сказати, що Україна повинна виграти цю війну. Тому що Україна повинна виграти цю війну, а Росія не повинна виграти цю війну. Це також дві різні стратегії", - заявив міністр.

Кулеба зазначив, що це концептуальні основи недоліків нинішньої політики.

"І я не хочу сказати, що все неправильно. Насправді те, що Захід зробив після 24 лютого 2022 року, є видатним і чудовим, але він міг би зробити набагато більше, якби ці дві концепції не стояли на його шляху до перемоги. Тому настав час прибрати ці дві концепції з інструментарію нашого мислення і підійти до ситуації по-іншому", - заявив він.

Глава МЗС підкреслив, що домовитися з Путіним неможливо, так само як і умиротворити його.

"Стратегія має бути дуже простою, заснованою на тому, що ми вже обговорювали. Військовим, політичним і економічним шляхом поставити його в ситуацію, коли він сам піде на варіант збереження обличчя. І коли я кажу "варіант збереження обличчя", це означає, що завдяки своїм пропагандистським інструментам він зможе продати власному народу будь-яке рішення. Це не варіант збереження обличчя для міжнародних справ. Це тільки для його внутрішніх цілей, тому що, очевидно, єдине, про що він дбає, - це залишитися при владі", - наголосив Кулеба.