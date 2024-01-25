Не все друзья Украины считают Путина злом, - Кулеба

"Я думаю, что у нас есть две концептуальные проблемы. Первая заключается в том, что даже не все наши друзья считают Путина злом. Они по-прежнему считают его человеком, лидером, совершившим серьезную ошибку, за которую ему придется расплачиваться, но не злом, которое должно быть устранено как политическая концепция, как способ ведения международных дел", - заявил он.

Кулеба подчеркнул, что если считаете, что Путин - лидер, совершивший серьезную ошибку, "вы предлагаете одну стратегию и одну линию лечения".

"Но если вы считаете его злом, которое должно быть, должно прекратить свое существование в мировых делах, я имею в виду не физически, тогда, конечно, это другая стратегия. И я думаю, что проблема в том, что даже некоторые наши друзья по-прежнему рассматривают Путина как лидера, который совершил ошибку, а не как лидера, который превратился в зло. Несмотря на все уроки, которые он извлек из них за последние 20 лет своего правления", - заявил министр.

Он отметил, что Украина помнит многочисленные попытки договориться с ним, перезагрузить отношения с ним, умиротворить его, привлечь его к сотрудничеству, но все они провалились.

"И второй концептуальный вопрос, с которым мы все еще сталкиваемся, - это линия на то, что Россия не должна выиграть эту войну. Мы с первого дня говорили, что правильнее было бы сказать, что Украина должна выиграть эту войну. Потому что Украина должна выиграть эту войну, а Россия не должна выиграть эту войну. Это также две разные стратегии", - заявил министр.

Кулеба отметил, что это концептуальные основы недостатков нынешней политики.

"И я не хочу сказать, что все неправильно. На самом деле то, что Запад сделал после 24 февраля 2022 года, является выдающимся и замечательным, но он мог бы сделать гораздо больше, если бы эти две концепции не стояли на его пути к победе. Поэтому пришло время убрать эти две концепции из инструментария нашего мышления и подойти к ситуации по-другому", - заявил он.

Глава МИД подчеркнул, что договориться с Путиным невозможно, так же как и умиротворить его.

"Стратегия должна быть очень простой, основанной на том, что мы уже обсуждали. Военным, политическим и экономическим путем поставить его в ситуацию, когда он сам пойдет на вариант сохранения лица. И когда я говорю "вариант сохранения лица", это означает, что благодаря своим пропагандистским инструментам он сможет продать собственному народу любое решение. Это не вариант сохранения лица для международных дел. Это только для его внутренних целей, потому что, очевидно, единственное, о чем он заботится, - это остаться у власти", - подчеркнул Кулеба.