Вшанування "батьків незалежності": Комітет ВР рекомендував ухвалити законопроєкт №6493

Про що законопроєкт №6493

Законопроєкт передбачає надання деяким народним депутатам особливого статусу - засновника державної незалежності України. Його зможуть отримати ті з них, які виступили засновниками державної незалежності України, проголосувавши за відповідні документи.

За словами Олени Шуляк, під час засідання Комітету народні депутати підтримали законопроєкт "Про статус народного депутата - засновника державної незалежності України" (№6493) та рекомендували Верховній Раді ухвалити його в другому читанні й в цілому.

"Законопроєкт було зареєстровано ще в 2021 році, коли ми святкували 30-ту річницю відновлення незалежності України. Звісно, відтоді багато що змінилося, але не українська незалежність, яка тільки зміцнилася. Тому над законопроєктом працювала велика робоча група, й 16 липня цього року ми ухвалили його у першому читанні. Сподіваюсь, що незабаром Верховна Рада ухвалить його остаточно", - зазначила Шуляк.

Хто отримає статус "засновника незалежності"

Законопроєктом передбачено, що народні депутати, які були на передовій становлення державної незалежності, отримають особливий статус.

Ця практика поширена в багатьох країнах світу. Зокрема, їх часто називають "батьками-засновниками". В Україні відтепер у них також буде особливий правовий статус - "Засновника державної незалежності України".

Цей статус матимуть народні депутати, які проголосили Декларацію про державний суверенітет України 16 липня 1990 року та/або схвалили Акт проголошення незалежності України 24 серпня 1991 року, та/або підтримали Постанову Верховної Ради Української РСР "Про проголошення незалежності України". Метою є вшанування таких депутатів.

Статус присвоюється особі указом Президента України на підставі клопотання голови Верховної Ради та зберігається довічно. Крім цього, його може бути присвоєно посмертно.

У разі смерті засновника, Верховна Рада, місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування зможуть надавати необхідну допомогу в похованні особи.

Що передбачає особливий статус

Народним депутатам з таким статусом можна буде бути присутнім на засіданнях Верховної Ради та інших органів влади, відвідувати державні установи, звертатися до органів влади у разі загроз національній безпеці, бути прийнятим керівництвом держави та отримати дипломатичний паспорт для офіційних поїздок.

Також такій особі може бути призначено довічне грошове утримання, порядок і розмір якого визначає Кабінет міністрів України.

Він також матиме право на прийом Президентом України, головою парламенту, прем'єр-міністром, генеральним прокурором, керівниками інших державних органів, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян, підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності, їхніми посадовими та службовими особами у межах та спосіб, що визначені Конституцією та законами України.

Позбавлятимуть цього статусу осіб, які вчинили дії, спрямовані на ліквідацію незалежності України, порушення державного суверенітету, територіальної цілісності, створення загрози національній безпеці тощо. Питання про позбавлення такого статусу буде вирішуватись спеціальною Комісією.