Чествование "отцов независимости": Комитет ВР рекомендовал принять законопроект №6493

О чем законопроект №6493

Законопроект предусматривает предоставление некоторым народным депутатам особого статуса - основателя государственной независимости Украины. Его могут получить те из них, которые выступили учредителями государственной независимости Украины, проголосовав за соответствующие документы.

По словам Елены Шуляк, во время заседания Комитета народные депутаты поддержали законопроект "О статусе народного депутата - основателя государственной независимости Украины" (№6493) и рекомендовали Верховной Раде принять его во втором чтении и в целом.

"Законопроект был зарегистрирован еще в 2021 году, когда мы праздновали 30-ю годовщину восстановления независимости Украины. Конечно, с тех пор многое изменилось, но не только укрепившаяся украинская независимость. Поэтому над законопроектом работала большая рабочая группа, и 16 июля этого года мы приняли его в первом чтении. Надеюсь, что скоро Верховная Рада примет его окончательно", - отметила Шуляк.

Кто получит статус "основателя независимости"

Законопроектом предусмотрено, что народные депутаты, которые были на передовом становления государственной независимости, получат особый статус.

Эта практика распространена во многих странах. В частности, их часто называют "отцами-основателями". В Украине теперь у них также будет особый правовой статус - "Основателя государственной независимости Украины".

Этот статус будут иметь народные депутаты, которые провозгласили Декларацию о государственном суверенитете Украины 16 июля 1990 года и/или одобрили Акт провозглашения независимости Украины 24 августа 1991 года, и/или поддержали Постановление Верховной Рады Украинской ССР "О провозглашении независимости Украины". Целью является чествование таких депутатов.

Статус присваивается лицу указом Президента Украины на основании ходатайства председателя Верховной Рады и сохраняется пожизненно. Кроме этого, он может быть присвоен посмертно.

В случае смерти основателя, Верховная Рада, местные органы исполнительной власти, органы местного самоуправления смогут оказывать необходимую помощь в захоронении.

Что предполагает особый статус

Народным депутатам с таким статусом можно будет присутствовать на заседаниях Верховной Рады и других органов власти, посещать государственные учреждения, обращаться в органы власти в случае угроз национальной безопасности, быть принятым руководством государства и получить дипломатический паспорт для официальных поездок.

Также такому лицу может быть назначено пожизненное содержание, порядок и размер которого определяет Кабинет министров Украины.

Он также будет иметь право на прием Президентом Украины, председателем парламента, премьер-министром, генеральным прокурором, руководителями других государственных органов, органов местного самоуправления, объединений граждан, предприятий, учреждений, организаций независимо от формы собственности, их должностными и должностными лицами в пределах и способов, определенных Конституцией и законами Украины.

Лишать этого статуса будут лиц, совершивших действия, направленные на ликвидацию независимости Украины, нарушение государственного суверенитета, территориальной целостности, создание угрозы национальной безопасности и т.д. Вопрос о лишении такого статуса будет решаться специальной Комиссией.