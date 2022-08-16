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По всей Украине объявлено штормовое предупреждение

Фото: сегодня по всей Украине объявлено штормовое предупреждение (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Синоптики объявили на сегодня, 16 августа штормовое предупреждение. По всей Украине ожидаются грозы, а в некоторых регионах ливни.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

По данным синоптиков, 16 августа в Украине грозы, на Прикарпатье и в большинстве центральных областей значительные дожди (І уровень опасности, желтый).

Погода в Украине на 16 августа

Отметим, как ранее информировали в Укргидрометцентре, сегодня грозовые дожди накроют всех области. В некоторых регионах возможен град и шквалы.

На остальной территории будет умеренный северо-восточный ветер, с порывами до 12 м/с. При этом температура воздуха упадет лишь на несколько градусов. Столбики термометров ночью будут колебаться в среднем в пределах +19 +21, а днем +26 +26.

Добавим, ранее жителей столицы и Киевской области предупредили о грозах на сегодня.

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Погода в УкраинеШтормовое предупреждение