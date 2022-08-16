По всій Україні оголошено штормове попередження

За даними синоптиків, 16 серпня в Україні грози, на Прикарпатті та у більшості центральних областей значні дощі (І рівень небезпечності, жовтий).

Погода в Україні на 16 серпня

Зазначимо, як раніше інформували в Укргідрометцентрі, сьогодні грозові дощі накриють усіх області. У деяких регіонах можливий град та шквали.

На решті території буде помірний північно-східний вітер, з поривами до 12 м/с. При цьому температура повітря впаде лише на декілька градусів. Стовпчики термометрів вночі коливатимуться в середньому в межах +19 +21, а вдень +26 +26.