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Грозы, град и ветер: какой будет погода в Украине сегодня

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Украина, Вторник 16 августа 2022 07:00
Грозы, град и ветер: какой будет погода в Украине сегодня Фото: погода в Украине 16 августа будет с грозами (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Погода в Украине во вторник, 16 августа, будет влажной. Во всех регионах ожидаются дожди с грозами и шквальным ветром.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По данным синоптиков, сегодня грозовые дожди накроют всех области. В некоторых регионах возможен град и шквалы.

На остальной территории будет умеренный северо-восточный ветер, с порывами до 12 м/с. При этом температура воздуха упадет лишь на несколько градусов.

Температура воздуха составит:

  • в северных областях ночью +17 +20, днем +25 +27 градусов;
  • на западе ночью +16 +18 градусов, а днем +24 +26;
  • в восточных областях ночью +23 +25, днем +30 +34 градуса;
  • на юге страны ночью +18 +23 градуса, а днем +27 +32;
  • в центральных областях ночью +17 +20, днем +23 +27 градусов.

Грозы, град и ветер: какой будет погода в Украине сегодня

Погода в Киеве

В столице сегодня днем и ночью ожидается дождь, местами с грозами. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Столбики термометров ночью покажут +19 +21, а днем +24 +26 градусов.

Грозы, град и ветер: какой будет погода в Украине сегодня

Напомним, ранее жителей столицы и Киевской области предупредили о грозах 16 августа.

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