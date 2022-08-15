Киевлянам будут напоминать о комендантском часе
Жители Киева теперь смогут получать напоминания о начале комендантского часа.
Об этом заявил заместитель главы КГГА Петр Оленич, сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Киевской городской государственной администрации в Telegram.
Теперь в приложении "Киев Цифровой" можно включить уведомление, которое будет сообщать о начале комендантского часа за 60 минут до его наступления.
Для этого необходимо подключить напоминания в настройках приложения. В 22:00 уведомление напомнит, что нужно поторопиться домой.
Напомним, комендантский час в Киеве действует ежедневно с 23:00 до 05:00.
В этот период нельзя находиться на улице и других общественных местах, перемещаться транспортом или пешком. Исключение - при наличии специального пропуска установленного образца и удостоверение личности.
Однако выходить из дома можно для того, чтобы пройти в ближайшее укрытие во время воздушной тревоги.
Ранее командующий группировки сил и средств обороны Киева Александр Павлюк заявил, что комендантский час в Киеве отменять не будут.