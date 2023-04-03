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Всесвітня федерація тхеквондо повернула до змагань РФ і Білорусь: є умови

Фото: Російські тхеквондисти повернуться на турніри в травні (facebook.com/WorldTaekwondo)
Автор: Антон Федорців

Російські та білоруські спортсмени незабаром відновлять виступи на турнірах під егідою Всесвітньої федерації тхеквондо.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації.

У понеділок рада федерації зібралася на позачергове засідання, щоб обговорити рекомендації виконкому МОК щодо допуску атлетів із Росії та Білорусі в нейтральному статусі. Функціонери вирішили зняти бан із представників обох країн.

До змагань на міжнародній арені російські та білоруські тхеквондисти зможуть повернутися на чемпіонаті світу-2023. Він пройде наприкінці травня в Баку. За результатами участі в планетарній першості Всесвітня федерація тхеквондо вирішить, чи зробити допуск до змагань постійним.

Водночас організація вирішила створити спеціальний комітет для перевірки відповідності спортсменів, тренерів і персоналу умовам нейтралітету. Зокрема, не зможуть змагатися прихильники агресії проти України, а також кадрові військовослужбовці та спецпризначенці.

Раніше МОК відреагував на рішення Кабміну заборонити українським спортсменам виступи на турнірах із росіянами та білорусами. Функціонери дорікнули уряду за втручання в спорт, а також спрогнозували шкоду спортивній спільноті України. Рішення урядовців передусім вплине на завоювання путівок на Олімпіаду-2024.

До слова, раніше зібрали реакції спортсменів і політиків на пом'якшення обмежень для атлетів РФ і Білорусі в спецпідбірці.

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