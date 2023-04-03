Всемирная федерация тхэквондо вернула в соревнования РФ и Беларусь: есть условия

Российские и белорусские спортсмены в скором времени возобновят выступления на турнирах под эгидой Всемирной федерации тхэквондо.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации.
В понедельник совет федерации собрался на внеочередное заседание, чтобы обсудить рекомендации исполкома МОК по допуску атлетов из России и Беларуси в нейтральном статусе. Функционеры решили снять бан с обеих стран.
К соревнованиям на международной арене российские и белорусские тхэквондисты смогут вернуться на чемпионате мира-2023. Он пройдет в конце мая в Баку. По результатам участия в планетарном первенстве Всемирная федерация тхэквондо решит, сделать ли допуск к соревнованиям постоянным.
В то же время, организация решила создать специальный комитет для проверки соответствия спортсменов, тренеров и персонала условиям нейтралитета. В частности, не смогут состязаться сторонники агрессии против Украины, а также кадровые военнослужащие и спецназовцы.
Ранее МОК отреагировал на решение Кабмина запретить украинским спортсменам выступления на турнирах с россиянами и белорусами. Функционеры упрекнули правительство за вмешательство в спорт, а также спрогнозировали вред спортивному сообществу Украины. Решение чиновников, прежде всего, повлияет на завоевание путевок на Олимпиаду-2024.
К слову, ранее собрали реакции спортсменов и политиков на смягчение ограничений для атлетов РФ и Беларуси в спецподборке.
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