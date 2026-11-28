Як сильна ядерна взаємодія може пояснювати темну енергію?

Вчені пояснили: на темну енергію припадає близько 70 відсотків енергетичного запасу Всесвіту, проте її фізична природа вже понад 30 років залишається найбільшою науковою загадкою.

На відміну від підходів, що вводять невідкриті частинки чи нові поля, автори нового дослідження спираються на положення Стандартної моделі фізики елементарних частинок.

У центрі моделі перебуває квантова хромодинаміка (QCD), яка описує сильну ядерну взаємодію між кварками всередині протонів і нейтронів:

Згідно з QCD, навіть простір, який здається порожнім, має складну квантову структуру та квантові поля.

Дослідники припускають, що властивості вакууму можуть створювати невеликий енергетичний зсув у міру розширення Всесвіту.

Ключову роль відіграють топологічні властивості вакууму, які під час взаємодії з гравітацією можуть формувати ефективний внесок темної енергії на великих масштабах.

Професор Університету Британської Колумбії Аріель Житницький, чиї попередні теоретичні роботи стали основою дослідження, пояснює: енергія квантового вакууму та гравітація можуть разом пояснити спостережувану темну енергію. Для цього не потрібно припускати існування нових полів або вводити додаткові параметри.

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Перевірка моделі та наукові перспективи

Професор Людовік Ван Вербеке зазначив, що модель розраховує потрібну енергетичну величину на основі вже відомих фізичних констант, без додаткових налаштувань під результати спостережень.

Коли дослідники порівняли її з даними про далекі наднові та реліктове випромінювання раннього Всесвіту, результати виявилися не гіршими, ніж у стандартних космологічних моделей.

Провідний автор дослідження, аспірант Університету Шеффілда Дон Ха Лі, повідомив, що розрахунки також відтворюють можливі зміни темної енергії, на які вказують сучасні спостереження.

На відміну від космологічної сталої, яка передбачає незмінну щільність темної енергії, ця модель допускає, що її щільність може змінюватися в міру розширення Всесвіту.

Водночас відповідність моделі наявним даним ще не доводить, що саме QCD-вакуум пояснює темну енергію.

Далі команда планує уточнити розрахунки та порівняти прогнози з даними майбутніх космічних телескопів, щоб з'ясувати, чи можна відрізнити цю модель від інших пояснень.