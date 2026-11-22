Термоядерний синтез може стати джерелом чистої енергії, проте створити ефективні реактори на Землі наразі не вдається. Науковці пропонують розмістити їх на орбіті для живлення майбутніх космічних місій і поселень.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на дослідження, опубліковане у фаховому віснику ResearchGate .

Чим космічні токамаки можуть бути кращими за реактори на Землі?

Один із запропонованих варіантів - розмістити на геостаціонарній орбіті великі термоядерні реактори у формі бублика, відомі як токамаки.

Інша ідея передбачає використання супутників із потужними лазерами, які спрямовуватимуть промені на спеціальні мішені для запуску термоядерної реакції.

Фізик Янг Бей із інституту Spacefaring Research визнає, що наразі ці проєкти мають радше теоретичний характер.

Водночас науковець називає кілька переваг космічних реакторів над земними:

Мікрогравітація. Вона значно зменшує механічне навантаження на конструкцію токамака.

Відсутність атмосферного тиску. Завдяки цьому можна зробити вакуумні камери значно меншими й легшими.

Охолодження у відкритому космосі. Надлишкове тепло від реактора можна відводити за допомогою спеціальних панелей, які випромінюватимуть його безпосередньо у космос за температури близько 726 градусів Цельсія.

У дослідженні Бей запропонував попередній план створення токамака потужністю в 1 гігават. Така установка могла б забезпечувати електроенергією близько мільйона будинків.

Крім того, її можна було б використовувати для енергозабезпечення великих промислових об'єктів, дата-центрів на орбіті та баз у глибокому космосі.

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Чому космічним місіям необхідні нові джерела енергії?

На сьогодні більшість космічних апаратів отримують енергію від сонячних батарей. Однак чим далі від Сонця перебуває місія, тим нижча її ефективність.

Щоб забезпечити стабільне електропостачання на Місяці, США та Китай планують використовувати ядерні реактори поділу. Водночас такі установки викликають занепокоєння через ризики, пов'язані з радіоактивними матеріалами.

Бей вважає, що керований термоядерний синтез може стати основою для тривалого перебування людей за межами Землі. У своїй роботі він зосередився переважно на реакторах, які утримують розпечену плазму за допомогою магнітних полів.

Проте науковець розглянув й інший варіант - запуск термоядерної реакції за допомогою потужних лазерів у відкритому космосі.