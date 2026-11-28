Ученые предложили новую теоретическую модель, связывающую ускоренное расширение Вселенной и природу темной энергии с квантовой структурой вакуума и сильным ядерным взаимодействием. Подход в первый раз опирается на известные законы физики без новых гипотетических частиц либо полей.
Об этом пишет РБК-Украина, опираясь на исследование, опубликованное в научном вестнике The Astrophysical Journal.
Ученые объяснили: на темную энергию приходится около 70 процентов энергетического запаса Вселенной, однако ее физическая природа уже более 30 лет остается самой научной загадкой.
В отличие от подходов, вводящих неоткрытые частицы или новые поля, авторы нового исследования опираются на положение стандартной модели физики элементарных частиц.
В центре модели находится квантовая хромодинамика (QCD), описывающая сильное ядерное взаимодействие между кварками внутри протонов и нейтронов.
Профессор Университета Британской Колумбии Ариэль Житницкий, чьи предыдущие теоретические работы стали основой исследования, объясняет: энергия квантового вакуума и гравитация могут вместе объяснить наблюдаемую темную энергию. Для этого не следует предполагать существование новых полей или вводить дополнительные параметры.
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Профессор Людовик Ван Вербеке отметил, что модель рассчитывает нужную энергетическую величину на основе уже известных физических констант, без дополнительных настроек под результаты наблюдений.
Когда исследователи сравнили ее с данными о дальних сверхновых и реликтовых излучениях ранней Вселенной, результаты оказались не хуже, чем у стандартных космологических моделей.
Ведущий автор исследования, аспирант Университета Шеффилда Дон Ха Ли, сообщил, что расчеты также воспроизводят возможные изменения темной энергии, на которые указывают современные наблюдения.
В отличие от космологической устойчивой, предполагающей неизменную плотность темной энергии, эта модель допускает, что ее плотность может изменяться по мере расширения Вселенной.
В то же время , соответствие модели имеющимся данным еще не доказывает, что именно QCD-вакуум объясняет темную энергию.
Далее команда планирует уточнить расчеты и сравнить прогнозы по данным будущих космических телескопов, чтобы выяснить, можно ли отличить эту модель от других объяснений.